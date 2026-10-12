Polizia, Carlo Pagano è il nuovo capo della Squadra mobile di Catania

Si è insediato, questa mattina, il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Catania, Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Carlo Pagano che subentra al dott. Emanuele Fattori, chiamato a guidare la Squadra Mobile di Milano.

Proveniente dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, dove ha diretto la IV Divisione “Indagini patrimoniali e anticorruzione”, il dott. Pagano ha incontrato il Questore di Catania, cui ha assicurato il suo impegno nel portare avanti tutte le indagini e le attività di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata, nel solco delle importanti operazioni che la Polizia di Stato ha condotto nel territorio catanese con significativi risultati a tutela della legalità.

Il dott. Pagano, 48 anni, originario del messinese, ha maturato molteplici esperienze alla guida della Squadra Mobile di Potenza, di Taranto e di Padova, coordinando diverse operazioni di polizia giudiziaria.

Presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e la Scuola Superiore di Polizia, ha preso parte a numerosi corsi e seminari in tema di lotta alla tratta di esseri umani, di attività antidroga, di indagini di natura economica e in materia di reati contro la pubblica amministrazione, assumendo anche incarichi di insegnamento in corsi di formazione dirigenziale.