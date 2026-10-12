“Tradimento e Potere”, il 3 e 4 novembre la storia di Gaetano Guarino sul grande schermo

La storia di Gaetano Guarino, il sindaco di Favara assassinato il 16 maggio 1946, arriva finalmente sul grande schermo. Il film “Tradimento e Potere” sarà proiettato il 3 e 4 novembre 2026 al Cinema Concordia di Agrigento, con due spettacoli giornalieri, alle ore 18:30 e alle 21:00. Un appuntamento particolarmente atteso da quanti hanno seguito la nascita e la realizzazione di un progetto cinematografico che, partendo da Favara, ha già cominciato a farsi conoscere anche fuori dai confini siciliani, ottenendo due Menzioni d’Onore in altrettanti festival cinematografici. La prima giornata, martedì 3 novembre, sarà preceduta da un incontro con il pubblico, in programma alle ore 17:30, al quale prenderanno parte i registi, gli attori e i componenti del team di produzione. Sarà l’occasione per raccontare come è nato il film, le difficoltà affrontate durante le riprese e il lavoro svolto per riportare alla luce una vicenda che appartiene alla memoria storica di Favara.

Ideato e scritto da Stefano Vinciguerra, il film vede alla regia Stefano Vinciguerra, Dino Patti, Lilia Alba e Rino Vetro. Un lavoro corale che ha richiesto oltre un anno di impegno, tra ricerca storica, preparazione, riprese e postproduzione. “Tradimento e Potere” è una docufiction di circa due ore, ispirata a fatti realmente accaduti e costruita attraverso documenti, testimonianze e il libro “L’assassinio di Gaetano Guarino” di Calogero Castronovo. Al centro della narrazione c’è la figura di un uomo che, in un periodo particolarmente difficile della storia siciliana, cercò di affermare i valori dell’onestà, della giustizia sociale e della legalità, scontrandosi con interessi e poteri consolidati. Una vicenda che si conclude tragicamente il 16 maggio 1946, quando Guarino viene assassinato a Favara. Il film ricostruisce le diverse fasi della sua vita, dall’infanzia agli anni universitari fino all’impegno politico e amministrativo, offrendo allo spettatore uno spaccato della Sicilia del dopoguerra, tra speranze di cambiamento, tensioni sociali e contraddizioni. A interpretare Gaetano Guarino nelle diverse età sono Damiano Milioti, nel ruolo del protagonista bambino, Cristoforo Di Nolfo, negli anni universitari, e Carmelo Sutera Sardo, che veste i panni del sindaco. La realizzazione del lungometraggio ha coinvolto oltre 230 persone tra attori e figuranti, provenienti da Favara e da diverse località della Sicilia. Un’esperienza che ha visto lavorare insieme professionisti, appassionati di cinema e cittadini che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire alla riuscita del progetto. Le riprese hanno interessato numerosi luoghi storici di Favara e altri centri della provincia di Agrigento, trasformando piazze, edifici e ambienti del territorio nei luoghi della Sicilia degli anni quaranta.

Un lavoro complesso, realizzato senza finanziamenti pubblici, che ha richiesto organizzazione, sacrifici e soprattutto una grande collaborazione. Ma il risultato raggiunto appartiene a tutte le persone che, con ruoli e responsabilità differenti, hanno preso parte alla realizzazione del film. Un ringraziamento particolare va agli attori, ai figuranti, ai collaboratori, ai tecnici, alle associazioni, alle amministrazioni comunali, alle istituzioni, alle attività commerciali e a tutti i cittadini che hanno offerto il proprio sostegno. C’è chi ha messo a disposizione una location, chi ha fornito materiali e attrezzature, chi ha collaborato all’organizzazione delle riprese e chi, semplicemente, ha dedicato una giornata del proprio tempo per contribuire alla realizzazione di una scena. Ogni contributo, piccolo o grande, è stato importante. Senza questa partecipazione collettiva, un progetto di tali dimensioni sarebbe stato difficilmente realizzabile. Il film ha già ricevuto importanti riconoscimenti, conquistando Menzioni d’Onore al Festival Internazionale del Cinema di San Giovanni e premiato al Cefalù Film Festival oltre a essere stato selezionato al Tropea Film Festival e Altavilla Film Festival in Campania, dove ha rappresentato una delle opere in concorso tra i lungometraggi scelti per la manifestazione. Risultati che rappresentano un motivo di soddisfazione per tutta la produzione e che confermano l’interesse suscitato da una storia profondamente legata al territorio, ma capace di affrontare temi universali come il coraggio, il tradimento, la giustizia e il rapporto tra cittadini e potere. Con la pubblicazione del teaser ufficiale prende adesso il via la fase che accompagnerà il film all’incontro con il pubblico.

L’obiettivo non è soltanto quello di portare nelle sale cinematografiche un’opera realizzata in Sicilia, ma anche di restituire alla memoria collettiva la figura di Gaetano Guarino, facendo conoscere soprattutto alle nuove generazioni una vicenda che merita di essere ricordata. La proiezione al Cinema Concordia rappresenta quindi molto più di un appuntamento cinematografico. È il punto d’arrivo di un lungo percorso fatto di passione, impegno e collaborazione, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per un film che vuole continuare a raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, una pagina significativa della nostra storia. L’appuntamento è per martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026 al Cinema Concordia di Agrigento, con proiezioni alle ore 18:30 e alle 21:00. Martedì 3 novembre, alle ore 17:30, si terrà l’incontro con i registi, gli attori e il team di produzione. Una storia nata a Favara, raccontata da tanti protagonisti e pronta, finalmente, a incontrare il pubblico sul grande schermo