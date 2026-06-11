Catania

Porta un coltello a scuola, 17enne denunciato

L'allarme e' scattato quando alcuni studenti hanno segnalato al personale scolastico la presenza dell'arma

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Porta un coltello a scuola: decisivo l’intervento di docenti e carabinieri in un istituto del Catanese. L’allarme e’ scattato quando alcuni studenti hanno segnalato al personale scolastico la presenza dell’arma.

La scuola ha quindi richiesto l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Mascalucia che, in pochi minuti, hanno raggiunto l’istituto, dove hanno individuato il 17enne residente a Pedara, che nel frattempo era stato convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. I militari dell’Arma hanno recuperato il coltello, lungo complessivamente circa 19 centimetri e custodito in una guaina di plastica, che era stato introdotto all’interno dell’istituto e conservato nello zaino, procedendo quindi al sequestro dell’arma. Il minorenne e’ stato denunciato per porto ingiustificato di coltello.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cefpas, Capodieci ex manager Asp: “Estraneo ai fatti”
Apertura

Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, maxi multa e attività sospesa 
Agrigento

Inchiesta Cefpas: rinviato interrogatorio Gallo; Capodieci risponde a domande Gip
Agrigento

Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento: “Ricominciamo a sognare”
Agrigento

“Nuatri amma a fari almeno vintimila euro di tesseri”: Gallo (intercettato) fa la colletta per gonfiare il tesseramento
banner italpress istituzionale banner italpress tv