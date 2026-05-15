Catania

Presi gli autori della spaccata alla farmacia, denunciati due ladri 

I Carabinieri, dall’incrocio e dalla comparazione dei filmati estrapolati, sono riusciti ad acquisire in maniera chiara e leggibile il numero di targa

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

E’ di fine febbraio scorso la spaccata con furto in danno di una farmacia su via Barriera del Bosco, avvenuta di notte a Sant’Agata Li Battiati, per la quale i Carabinieri della locale stazione, al termine delle attività investigative, hanno identificato e denunciato i due responsabili. Intervenuti sul luogo del fatto, in sinergia con la Centrale Operativa, i militari dell’Arma, nel corso del sopralluogo, tra l’altro, hanno visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale nonché quelle di altre telecamere presenti nel perimetro dell’area dove si è verificato l’evento delittuoso. 

Gli “occhi” delle telecamere immortalano i due complici i quali, raggiunta la zona con una monovolume compatta, si presentano a piedi davanti al negozio, provando prima a forzare la serranda per poi “sondare” con le mani la solidità della vetrata accanto. L’esame dei fotogrammi ha permesso di ricostruire le fasi “operative” della rapina accertando che i due, tornati a piedi nella piazzola antistante la farmacia, a volto scoperto, dopo aver divelto un paletto in ferro, installato sulla sede stradale nella predetta area, riescono ad accedere a bordo dell’auto avvicinandosi nuovamente all’ingresso del negozio. 

Uno dei due, sceso dal veicolo, utilizzando una trave di legno, manda fuori uso una delle telecamere della farmacia mentre l’altro, identificato poi per il 55enne, alla guida della monovolume, la usa in retromarcia come ariete per sfondare la vetrina.L’altro, poi identificato per il 59enne, subito dopo, entrato nei locali della farmacia ed aver rovistato i vari cassetti, porta via il fondo cassa, con la somma di denaro di 200 euro, uscendo dall’attività commerciale. I Carabinieri, dall’incrocio e dalla comparazione dei filmati estrapolati, sono riusciti ad acquisire in maniera chiara e leggibile il numero di targa della predetta auto, nella disponibilità dei due, mentre, l’attività comparativa ha permesso di rilevare elementi di corrispondenza sotto il profilo fisionomico sia sotto quello degli indumenti indossati.

Identificati per un 55enne ed un 59enne, entrambi del posto, ben noti alle Forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio, tra cui il furto commesso i primi di marzo in danno di un negozio di Via Asiago a Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva,sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ciao Alessia…ciao piccola guerriera
Agrigento

Amministrative, Salvini giovedì ad Agrigento per sostenere la candidatura di Luigi Gentile 
Apertura

Pubblica sul web fotomontaggi hot di donne ignare, condannato canicattinese 
Agrigento

Indagato per estorsione con il clan di Villaseta, 27enne scarcerato
Apertura

Bomba carta per scardinare la biglietteria della stazione: colpo fallito
banner italpress istituzionale banner italpress tv