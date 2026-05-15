Agrigento

Amministrative, Salvini giovedì ad Agrigento per sostenere la candidatura di Luigi Gentile 

Il vicepremier Matteo Salvini sarà giovedì 21 maggio ad Agrigento per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Il vicepremier Matteo Salvini sarà giovedì 21 maggio ad Agrigento per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile. L’appuntamento è alle ore 17 al teatro Pirandello.

Oltre al segretario della Lega ci saranno anche l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, quello all’Istruzione Mimmo Turano e il vicepresidente della Regione, nonché assessore regionale all’Agricoltura. Presente, sempre a sostegno della candidatura a sindaco di Gentile, anche il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon. Tutti gli interventi saranno focalizzati su “Governo e territorio”

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