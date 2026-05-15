Salute e sanità

Demenza e supporto psicologico alle famiglie, open day al Centro Diurno Alzheimer di Sciacca

L'appuntamento, che si terrà il prossimo 21 maggio 2026, dalle ore 8.00 alle 18.00, volto a far conoscere i servizi disponibili sul territorio.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Rompere il silenzio sulla demenza e offrire un supporto concreto a chi ogni giorno affronta la sfida della malattia. È questo l’obiettivo di un open day che si terrà il prossimo 21 maggio 2026, dalle ore 8.00 alle 18.00, presso il Centro Diurno Alzheimer – C.D.C.D. (Edificio 2) dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Si tratta di un appuntamento fondamentale per la comunità locale e per l’intero Distretto Sanitario volto a far conoscere i servizi disponibili sul territorio.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento Salute Mentale dall’ASP di Agrigento e dall’U.O.C. Malattie Degenerative e Involutive diretti, rispettivamente, dai dottori Leonardo Giordano e Liana Gucciardino. Per l’intera giornata, il Centro si trasformerà in un luogo aperto di incontro e dialogo, dove l’equipe multidisciplinare di esperti, composta da medici, psicologi e operatori specializzati, sarà a disposizione dei cittadini.

L’open day del 21 maggio nasce a supporto dei caregiver come un vero e proprio “ponte” verso le famiglie, troppo spesso gravate dal peso assistenziale e dal senso di isolamento che la patologia comporta. Durante l’incontro, i professionisti offriranno consulenze orientative, illustreranno i percorsi di riabilitazione cognitiva attivi presso la struttura e presenteranno le strategie più efficaci per la gestione quotidiana del paziente nel contesto domiciliare.

L’ASP di Agrigento estende l’invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza, alle associazioni di volontariato e ai familiari che desiderano approfondire la conoscenza dei servizi di assistenza e delle attività di stimolazione sensoriale e cognitiva attive presso la struttura.

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