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Pubblicazione di sentenza penale di condanna (ai sensi degli artt. 36 e 165 del Codice Penale)

Adempimento di obbligo giudiziale - Pubblicazione estratto sentenza n. 424 del 11.11.2025, Tribunale di Agrigento, ai sensi degli artt. 165 e 36 c.p.

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Il Tribunale di Agrigento – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – con sentenza n. 424 del 11 novembre 2025, passata in giudicato il 26 dicembre 2025, ha applicato su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la seguente pena a: Brandaleone Giorgio, nato a Palermo il 30 ottobre 1950, residente a Naro (AG), riconosciuto responsabile del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo (art. 2 della Legge n. 895/1967), per aver illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 short, matricola n. E0554Y, Cat. 5802, commesso a Naro il 12 febbraio 2024. Pena inflitta: mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa, con sospensione condizionale della pena. La presente pubblicazione viene effettuata per ordine del Giudice Dott. Alberto Lippini, quale condizione della sospensione condizionale della pena, ai sensi degli artt. 165 e 36 del Codice Penale.

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