Pretende di allenarsi in palestra con l’abbonamento scaduto, denunciato

Ha preteso, a tutti i costi, di allenarsi in palestra, pur avendo l’abbonamento scaduto e, alle rimostranze del personale della struttura sportiva, ha cominciato a insultarli, finendo per aggredire anche gli agenti della polizia di Stato intervenuti per placare gli animi. Un 54enne originario di Modena e’ stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti di Catania, intervenuti a seguito della richiesta dei dipendenti di una palestra di via Scammacca che, senza alcuna autorizzazione, si e’ fiondato verso la sala pesi, con l’obiettivo di svolgere alcuni esercizi.

Una dipendente della palestra ha invitato l’uomo a uscire dalla sala, in modo da consentire agli altri clienti in regola di poter utilizzare le attrezzature. Per tutta risposta, il 54enne ha cominciato a rivolgere insulti alla dipendente, rifiutando categoricamente di lasciare la palestra. A quel punto, e’ stato chiesto l’intervento dei poliziotti che, al loro arrivo, hanno trovato l’uomo visibilmente nervoso, assumendo sempre piu’ un atteggiamento aggressivo. Con non poche difficolta’ l’uomo e’ stato calmato e condotto negli uffici di polizia.

Durante i controlli, l’uomo e’ andato su tutte le furie, colpendo con calci e pugni uno dei poliziotti, riuscendo a sfondare, addirittura, una parete di cartongesso. Il 54enne e’ stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e per danneggiamento di beni dello Stato. Su disposizione del pm di Catania, l’uomo e’ stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.