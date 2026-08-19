Catania

Prova a scappare con un borsone pieno di droga: arrestato 24enne

Il 24enne deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Ha provato a scappare con un borsone pieno di droga, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo, un 24enne catanese, era già conosciuto ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in quanto in passato segnalato all’Autorità Giudiziaria per reati analoghi.

Il 24enne, residente a Picanello, si è accorto della presenza dei poliziotti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili impegnati in un’attività di controllo del territorio vicino la sua abitazione. Pertanto, ha preparato in fretta e furia un borsone in cui ha inserito tutta la droga che aveva in casa e ha provato a scappare. Tuttavia, non appena ha aperto la porta, si è trovato davanti i cani antidroga “Ares” e “Rex” che hanno subito puntato il grosso zaino.

A questo punto, il giovane, beccato in flagranza, non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità: i poliziotti hanno sequestrato a suo carico circa 900 grammi di marijuana, bilance di precisione, bustine per il confezionamento delle dosi e persino una macchina per mettere la sostanza sottovuoto.
Il 24enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.

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