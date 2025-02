Pusher a domicilio arrestato dalla Polizia

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre stava consegnando droga a domicilio, comodamente seduto dentro la sua auto, parcheggiata in doppia fila.

L’uomo, un catanese di 38 anni, è stato notato dagli agenti della Squadra volanti della Questura di Catania in sosta davanti ad uno stabile, in via Palermo, destando in loro il sospetto che stesse aspettando qualcuno. Effettivamente, pochi istanti dopo, dall’edificio è uscito un giovane, di 24 anni, che frettolosamente è entrato sull’auto, ricevendo dal 38enne un involucro sospetto.

A quel punto, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno proceduto al loro controllo. Alla vista dei poliziotti, il 38enne ha manifestato un’evidente insofferenza al punto da inveire contro di loro, pur di sottrarsi al controllo. Dalle parole è poi passato alle mani, spintonando uno dei due agenti.

Riportata la calma, è stata eseguita una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire in una tasca del giubbotto un sacchetto contenente 10 grammi di marijuana, nonché la somma di 430 euro, in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il 38enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Sentito il PM di turno, è stata disposta l’immediata liberazione in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.

I poliziotti hanno controllato anche il 24enne che, poco prima, aveva ricevuto la dose di marijuana. Estesi gli accertamenti nella sua abitazione con l’ausilio delle unità cinofile della Questura, i poliziotti sono riusciti a trovare, sotto al materasso della camera da letto, un ulteriore involucro di marijuana.

Per tale ragione, il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.