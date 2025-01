Quotidiano “La Sicilia” compie 80 anni, logo in prima pagina

Il quotidiano “La Sicilia” compie 80 anni e da oggi sulla prima pagina campeggia il logo “80, 1945-2025. Nel suo articolo il condirettore Domenico Ciancio Sanfilippo scrive: “Il quotidiano “La Sicilia” iniziò le sue pubblicazioni il 15 marzo 1945. Nelle oltre 28mila edizioni portate in edicola, il nostro giornale ha raccontato la storia dell’Isola e dei siciliani nel mondo: il Dopoguerra, la ricostruzione, il bivio del ’68, e gli anni di piombo del terrorismo, i Mondiali dell’82 e i tanti successi sportivi, la Milano da bere e Tangentopoli, le stragi di mafia, la moneta unica europea, il nuovo millennio, la globalizzazione, i fenomeni migratori, i cambiamenti climatici. Quanti avvenimenti, quanti ricordi, quanti volti, quanti nomi. I giornalisti, i poligrafici e tutti i collaboratori di questa testata hanno reso possibile la creazione di una vera e propria enciclopedia del territorio siciliano”. “Il nuovo logo – continua – che vedete alla destra della testata ci accompagnerà per tutto il 2025, che coincide col nostro 80°. Un anno ricco di novità: da oggi le copie cartacee vengono stampate a Catania in un nuovo stabilimento dotato di tecnologie che permettono una maggiore qualità di stampa nel rispetto dell’ambiente. Sarà anche l’anno di un restyling grafico, di numerose iniziative culturali in tutte le province all’insegna dell’inclusione e dell’attenzione al disagio sociale, di una maggiore attenzione al mondo dei social. Perché questo è stato e sarà il quotidiano dei siciliani”.