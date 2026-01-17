Rimossa una struttura abusiva, liberati marciapiedi occupati abusivamente

A distanza di pochi giorni, la Polizia di Stato ha eseguito una nuova attività di controllo nei quartieri Librino e San Cristoforo congiuntamente alla Polizia locale, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Ancora una volta, è stata passata al setaccio via Della Concordia per una serie di verifiche per contrastare casi di illegalità diffusa, a cominciare dal fenomeno dell’abusivismo commerciale, a garanzia della legalità e dei commercianti che in modo scrupoloso rispettano tutte le norme di settore. In particolare, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno proceduto a verificare il rispetto delle prescrizioni delle licenze di alcuni esercizi commerciali e l’osservanza delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. Al contempo, gli agenti della Polizia locale hanno provveduto ad accertare infrazioni alla normativa vigente in materia di autorizzazioni amministrative per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Il pattugliamento della zona ha consentito di rilevare e superare casi di degrado urbano, grazie anche all’intervento degli operai del Comune di Catania. Infatti, dopo l’incisiva azione di controllo dei giorni scorsi, i poliziotti della Questura hanno riscontrato, in un tratto di via Della Concordia, l’occupazione di una significativa porzione del marciapiede da parte del titolare di un chiosco, già sanzionato in passato per analoghe vicende. Anche in questa circostanza, l’intervento degli agenti ha permesso di liberare il marciapiede, con l’immediata rimozione di tutte le strutture abusive ancorate a terra e a muro. Il titolare del chiosco non solo aveva occupato lo spazio pubblico senza averne alcun titolo, ma si era anche appropriato di uno spazio deputato alla libera fruizione dei pedoni.

Durante le fasi di rimozione della struttura abusiva, non appena è stato spostato uno dei pali di sostegno, il gazebo è crollato, a dimostrazione dell’elevato rischio per l’incolumità dei cittadini. In questo caso, ovviamente, l’intera area era stata preventivamente messa in sicurezza, in modo da scongiurare ogni tipo di pericolo per i passanti, grazie all’intervento dei professionisti dei Vigili del fuoco.

L’intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia locale proseguirà costantemente in queste zone e in altri quartieri della città, tenendo in considerazione le segnalazioni dei cittadini, nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione tra forze di Polizia e cittadinanza.