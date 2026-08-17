Catania

“Ritrovo abituale di pregiudicati”, centro scommesse chiuso per una settimana

L'esercizio pubblico era divenuto luogo di incontro abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

È stata sospesa temporaneamente dalla Polizia di Stato di Catania l’attività di un centro scommesse della zona di viale Della Regione, “diventato ritrovo abituale di pregiudicati”. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo quanto previsto dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’atto è stato notificato al titolare dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso della Questura di Catania, a seguito di specifici accertamenti eseguiti più volte in giorni e orari diversi per un significativo arco temporale.

L’intervento si inserisce nel contesto delle costanti azioni di controllo delle attività di somministrazione, quali bar, pub, chioschi, centri scommesse finalizzate a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico. Nel corso delle verifiche gli agenti della squadra volanti della Questura hanno accertato come l’esercizio pubblico fosse divenuto luogo di incontro abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale, come associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, nonché reati contro il patrimonio, quali truffa, ricettazione e furto. La presenza di questi clienti nel centro scommesse non è risultata occasionale, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti e ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del locale della zona di viale Della Regione, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS.

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