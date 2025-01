Ruba l’auto per andare a fare “un giro” a Catania: preso e denunciato dai Carabinieri

E’ stato grazie ad un fulmineo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, che un 29enne di origini straniere residente a Furci Siculo (ME), è stato denunciato per ricettazione di un’autovettura, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale.

In particolare, intorno alle 20.30, l’equipaggio è stato informato, dalla Centrale Operativa, del furto di una Toyota Yaris avvenuto qualche ora prima a Santa Teresa di Riva (ME) e del fatto che il veicolo, come accertato grazie al localizzatore satellitare di cui era dotato, stesse percorrendo la strada statale 114 di Acireale.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri si sono diretti immediatamente in quella zona, individuando l’utilitaria che sfrecciava lungo la statale. La gazzella ha, perciò, seguito la Toyota fino dell’incrocio con la Villa Belvedere dove, valutate le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, lo ha fermato.

Il 29enne alla guida, resosi ormai conto di essere stato scoperto, ha riferito ai militari che l’auto non era la sua e che l’aveva presa solo per “fare un giro” a Catania, in quanto in paese si stava annoiando, ma che l’avrebbe presto riconsegnata.

Immediati gli accertamenti da parte dei militari che, grazie alla sinergia con la Centrale Operativa di Acireale, hanno appreso in tempo reale come l’uomo avesse già precedenti per reati contro il patrimonio e inerenti gli stupefacenti, motivo quest’ultimo per il quale, tra l’altro, non era neanche in possesso della patente di guida, perché sospesa.

Il 29enne è stato così denunciato, mentre l’autovettura è stata restituita alla proprietaria, una 67enne di Santa Teresa di Riva, che nell’occasione, ha ringraziato i Carabinieri per averle riconsegnato ciò che credeva ormai perduto per sempre.