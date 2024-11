Sala giochi abusiva e furto di energia elettrica, denunciato 41enne

La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 41 anni per esercizio abusivo di giochi e scommesse, nonché per furto di energia elettrica. Nello specifico, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio svolta nel quartiere Librino, si sono imbattuti in una vera e propria sala giochi abusiva realizzata al piano terra di un condominio in viale Moncada. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stata la presenza di un gruppetto di persone che stazionavano davanti ad un locale con la saracinesca abbassata per metà e con la luce accesa all’interno. La strana situazione ha fatto sorgere negli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico il sospetto che si stesse consumando un’attività illecita.

Per questo motivo, i poliziotti hanno proceduto al controllo delle persone e del locale, accertando che, all’interno, vi era una decina di avventori, intenti a giocare, alcuni alle slot machine, altri davanti a computer collegati tramite rete internet a siti per le scommesse sportive online su circuiti all’estero. A comprovare il quadro indiziario, già particolarmente chiaro, è stata la presenza di svariati coupon relativi a scommesse piazzate qualche ora prima.Pertanto, il gestore dell’attività abusiva, presente sul posto, è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse e gioco d’azzardo, con il conseguente sequestro di tutte le apparecchiature.

Inoltre, nel corso delle attività di verifica i poliziotti hanno notato un’anomalia nel contatore del locale e, per tale ragione, hanno richiesto l’intervento dei tecnici dell’ENEL che sono intervenuti tempestivamente. Le intuizioni degli agenti si sono rivelate fondate, dal momento che i tecnici hanno accertato l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Per questo motivo, il 41enne è stato denunciato in stato di libertà anche per furto aggravato.L’attività dei poliziotti ha permesso di contrastare l’inosservanza della normativa in materia di giochi e scommesse contribuendo a promuovere il gioco sicuro e responsabile.