Catania

Scappano all’alt dei Carabinieri: bloccati con coltello e attrezzi da scasso

I due soggetti, di 31 e 19 anni, sono stati denunciati per porto di coltello e fuga pericolosa

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre, nel corso di un servizio di pattugliamento notturno, i militari dell’Arma hanno intercettato uno scooter con a bordo due soggetti che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di sottrarsi al controllo, dando vita a un inseguimento per le vie cittadine. L’azione tempestiva e coordinata dei Carabinieri ha consentito di bloccare il mezzo e fermare i due a bordo, un 31enne residente a Giarre e un 19enne residente a Catania, successivamente sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Nel corso degli accertamenti, l’equipaggio ha rinvenuto un coltello di cui è vietato il porto, nonché alcuni cacciaviti, verosimilmente usati come arnesi da scasso mentre, lo scooter utilizzato dai due era già stato sottoposto a sequestro amministrativo e, per tale ragione, il mezzo è stato nuovamente sequestrato. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per porto di coltello e fuga pericolosa.

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