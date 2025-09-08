Catania

Scontro tra auto e bicicletta: feriti due ragazzini

L'impatto è stato violento, fortunatamente i ragazzini non versano in pericolo di vita

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Brutto incidente stradale che ha coinvolto una macchina, una Lancia e una bicicletta su cui viaggiavano due giovanissimi, entrambi minorenni. Ad avere la peggio sarebbero stati proprio i due ragazzi, finiti a terra dopo l‘impatto. I ragazzini sono stati trasferiti in ospedale con un mezzo privato, ma non versano in pericolo di vita; illeso ma sotto shock il conducente dell’auto.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

