Scontro tra auto e bicicletta: feriti due ragazzini

Brutto incidente stradale che ha coinvolto una macchina, una Lancia e una bicicletta su cui viaggiavano due giovanissimi, entrambi minorenni. Ad avere la peggio sarebbero stati proprio i due ragazzi, finiti a terra dopo l‘impatto. I ragazzini sono stati trasferiti in ospedale con un mezzo privato, ma non versano in pericolo di vita; illeso ma sotto shock il conducente dell’auto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.