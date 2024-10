Scoperte due coltivazioni di marijuana in terrazza: 2 denunce

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio per la prevenzione e repressione dei reati sugli stupefacenti, causa di gravi problematiche sociali e guadagli illeciti a vantaggio della criminalità organizzata, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.

In tale circostanza, gli investigatori della Compagnia di Acireale, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato, anche con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili, nei territori pedemontani di Viagrande e Pedara, hanno denunciato due persone rispettivamente un 40enne ed un 48enne per la coltivazione illegale di cannabis e la detenzione di marijuana.

In particolare, l’attenzione dei militari delle Stazioni di Aci Sant’Antonio e Viagrande, proprio in quest’ultimo centro per un servizio straordinario del controllo del territorio, è stata attirata dalla presenza di alcuni teloni apposti sulle ringhiere di un balcone di una mansarda, come a voler impedire la visione di ciò che vi era sotto.

Immediato l’accertamento dei Carabinieri per individuare la proprietà di quel balcone, che è risultato essere di un 40enne del posto già a loro noto poiché pregiudicato.

Ottenute, quindi, tutte le necessarie informazioni su cui andare ad operare, i Carabinieri hanno, pertanto, deciso di procedere al controllo di quell’appartamento ed in particolare di verificare cosa vi fosse occultato sotto quei teli sul terrazzo.

Quindi, dopo aver predisposto un meticoloso piano d’azione, è stato dato via al blitz, che ha permesso agli investigatori di scoprire una vera e propria un’attività di produzione domestica di marijuana, completa di tutte le fasi: dalla coltivazione all’essiccazione fino al confezionamento.

Durante la perquisizione della casa, infatti, i militari dell’Arma hanno trovato, sul balcone 2 piante di marijuana di circa 70cm in fioritura mentre, all’interno di una piccola veranda, hanno scoperto ulteriori 4 rami della stessa pianta in fase di essicazione. Successivamente, dentro la cucina invece hanno scoperto bustina piena di semi, necessaria per ampliare la coltivazione, e circa 10 grammi di marijuana confezionata in buste di plastica, già essiccata e pronta per l’uso.

Analoga attività è stata messa in atto nel comune di Pedara dai militari della locale Stazione, coadiuvati, questa volta, dai colleghi dei Cinofili di Nicolosi.

In questa circostanza, sul balcone della sua abitazione, un 48enne del posto coltivava, tranquillamente e senza alcuna tipo di autorizzazione, una pianta di marijuana di circa un metro e mezzo, anch’essa in fiore. Durante la perquisizione della casa, inoltre, al sensibile fiuto del cane del Nucleo Cinofili, non è sfuggita la presenza di ulteriori 12 grammi di marijuana essiccata, conservati all’interno di un barattolo e di altri 2 grammi sigillati dentro una busta di plastica, ben nascosti dentro un pensile della cucina.

Per entrambi i soggetti è, chiaramente, scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per detenzione indebita di sostanze stupefacenti, mentre tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.