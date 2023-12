Sequestrati 1.200 capi di abbigliamento contraffatti, due denunce

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all’esito di una mirata attività info-investigativa, hanno eseguito nei giorni scorsi due interventi nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sottoponendo a sequestro diversi capi di abbigliamento e accessori, riportanti loghi contraffatti di marchi regolarmente registrati.

L’operazione è scaturita da una denuncia – raccolta dai militari del I Gruppo di Catania – presentata da un operatore commerciale italiano che segnalava la vendita, in un noto negozio del centro di Catania, di indumenti sui quali era stata falsamente riprodotta una famosa griffe tutelata. L’immediato intervento dei finanzieri presso il negozio permetteva di riscontrare quanto denunciato e quindi di sottoporre a sequestro n. 78 capi di abbigliamento aventi loghi contraffatti. I successivi accertamenti consentivano di risalire la filiera commerciale, appurando che la distribuzione della merce risultava avvenire tramite un grossista presente sul territorio etneo.

La conseguente attività di servizio, operata nel distretto commerciale di Misterbianco, consentiva di individuare il commerciante all’ingrosso – società di capitali gestita da una cittadina cinese incensurata di 60 anni – presso cui sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 1.200 articoli di abbigliamento ed accessori contraffatti, costituiti da felpe, jeans, tute, berretti e marsupi.

L’operazione di servizio si è quindi conclusa – nell’attuale fase del procedimento in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con la parte – con il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria dei titolari delle imprese commerciali per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e, per il grossista cinese, anche per il reato di ricettazione non avendo dimostrato la provenienza della merce contraffatta. L’attività svolta – che certamente testimonia la fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni – rientra nella costante azione di contrasto delle Fiamme Gialle ai traffici illeciti a tutela dell’economia legale e degli imprenditori onesti.