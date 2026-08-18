Sfreccia in scooter con 52 grammi di cocaina, arrestato dopo inseguimento 

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 28 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga in scooter tra le vie del centro storico. Non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, l’uomo ha sfrecciato a tutta velocità, dando vita ad un inseguimento terminato in via Plebiscito.

I poliziotti stavano effettuando un servizio di controllo del territorio in via Purgatorio finalizzato a contrastare episodi di criminalità, a cominciare dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il gesto del 28enne non è passato inosservato e, pertanto, gli agenti lo hanno inseguito per le viuzze del centro, senza mai perderlo di vista, fermandolo in via Plebiscito dove, suo malgrado, un autobus in transito non gli ha permesso di proseguire la fuga. Prima di essere raggiunto dai poliziotti, l’uomo ha tentato di sbarazzarsi di un involucro, lanciandolo verso alcuni conoscenti. L’oggetto sospetto è stato recuperato immediatamente dagli agenti, i quali hanno appurato che al suo interno vi erano 52 grammi di cocaina, in parte in pietra, in parte in polvere. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo, dopo un’iniziale violenta resistenza fisica nei confronti dei poliziotti, è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Prima di concludere le attività di polizia giudiziaria, gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto una serie di accertamenti sullo scooter sul quale stava viaggiando il 28enne senza patente, rilevando l’assenza di copertura assicurativa. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato poi condotto in carcere.