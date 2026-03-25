Si allontana e non riesce a tornare a casa, 90enne salvato dalla polizia

Sta bene ed è tornato a casa grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato.

Un anziano catanese di quasi 90 anni è stato soccorso dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo la richiesta d’aiuto del figlio che, preoccupato, non aveva notizie del padre da qualche ora. In particolare, secondo quanto riferito agli agenti della Sala Operativa della Questura di Catania, l’anziano, con problemi di demenza senile, si era spontaneamente allontanato da casa nel primo pomeriggio, senza, però, far ritorno a casa. Immediatamente, i poliziotti hanno avviato le ricerche, delimitando l’area dei possibili spostamenti del novantenne e fornendo alle pattuglie una descrizione dell’uomo. In questo modo, nel tardo pomeriggio, è stato possibile rintracciare l’anziano nei pressi dello svincolo di viale Mediterraneo, una zona, in quel momento, particolarmente trafficata e, dunque, per lui, potenzialmente pericolosa.

Nonostante un comprensibile stato di smarrimento, alla vista dei poliziotti, il novantenne è apparso rincuorato, riuscendo a fornire perfettamente le proprie generalità. L’anziano è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove ad attenderlo, a braccia aperte, c’era il figlio che ha manifestato tutta la sua gratitudine per l’intervento tempestivo delle volanti della Questura.