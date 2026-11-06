Rissa e spray al peperoncino durante serata di Halloween, chiusa discoteca

Il Questore di Palermo, ai sensi dell’art.100 del Tulps, ha disposto la sospensione, per quindici giorni a far data dal 5 novembre, della Scia di un nota discoteca di Carini. Il provvedimento, all’esito di un’accurata istruttoria, è stato notificato, congiuntamente, dai Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini e dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Partinico. La decisione questorile scaturisce dall’analisi di gravi scontri, verificatisi la notte dello scorso 1 novembre, allorquando un’escalation di violenze e disordini ha messo a repentaglio l’incolumità di tanti giovani, circa 1300, presenti all’interno dei locali della discoteca, per festeggiare la ricorrenza di Halloween. Così come verificato dai riscontri dei Carabinieri giunti sul posto e dalla visione delle telecamere, dapprima il danneggiamento delle porte d’emergenza del locale con l’elusione dei controlli e l’irruzione all’interno di una folla indiscriminata di soggetti, successivamente una rissa scatenatasi nei pressi della postazione bar ed infine la nebulizzazione da parte di ignoti di spray al peperoncino, hanno generato il panico, l’interruzione dello spettacolo e la fuga caotica della folla verso le uscite che ha rischiato di travolgere i giovani che stazionavano nella zona d’ingresso.

Anche il rilevante traffico veicolare dei mezzi privati in uscita dall’area ha rallentato ed ostacolato l’arrivo dei mezzi di emergenza chiamati in soccorso dei tanti avventori che avevano accusato malesseri respiratori legati all’inalazione dello spray. La stessa pattuglia di Carabinieri giunta in loco, a causa delle condizioni riscontrate, non ha potuto accedere nei locali della discoteca.

In ragione del fatto che quanto accaduto ha ingenerato allarme sociale, causando momenti ed occasioni di pericolo veramente incombente per la privata e pubblica incolumità e come la stessa discoteca, in passato, seppur sotto altra insegna, sia stata più volte interessata da reiterati episodi di violenza e pertanto destinataria di provvedimenti sospensivi, allo scopo di pervenire al ripristino di condizioni confacenti alla sicurezza pubblica e privata, il Questore di Palermo, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., ha adottato un provvedimento sospensivo della durata di quindici giorni.

Tale attività ribadisce come il focus di Polizia di Stato e Carabinieri sia sempre puntato sulle dinamiche del territorio e sulla sicurezza pubblica, sia in ambito metropolitano che provinciale e come esso possa spesso giovarsi di un approccio coordinato e collaborativo tra le diverse forze dell’ordine.