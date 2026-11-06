Siracusa
Droga, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato 36enne
Trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 116 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio
I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne di Floridia, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, controllato dai Carabinieri mentre percorreva a piedi via Dante, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 116 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio.
Redazione
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