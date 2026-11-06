Droga, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato 36enne

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne di Floridia, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, controllato dai Carabinieri mentre percorreva a piedi via Dante, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 116 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio.