Il clan di Villaseta e la droga sull’asse Agrigento-Palermo, Capraro e Vasile all’abbreviato 

In un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su un traffico di stupefacenti sull’asse Agrigento-Palermo ma anche con diverse cessioni effettuate a Lampedusa e in altre zone della Sicilia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Quasi tutti gli imputati scelgono la via del rito abbreviato mentre altri due chiedono di patteggiare e la loro istanza sarà valutata dal giudice. Battute finali dell’udienza a carico di 18 persone coinvolte in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su un traffico di stupefacenti sull’asse Agrigento-Palermo ma anche con diverse cessioni effettuate a Lampedusa e in altre zone della Sicilia. Nella lista degli imputati ci sono diversi agrigentini.

Il nome di spicco è certamente quello di Pietro Capraro, considerato dagli inquirenti il capomafia del clan di Villaseta. E ancora: il netturbino Guido Vasile, arrestato nel dicembre scorso con l’accusa di essere un uomo d’onore della stessa cosca e gli agrigentini Emanuele Greco, 26 anni e Giuseppe Greco, 58 anni. Il prossimo 19 febbraio i pm Claudio Camilleri e Luisa Bettiol cominceranno la loro requisitoria. A Capraro e Vasile, in particolare, viene contestata la detenzione e la cessione di un chilogrammo di cocaina ad alcuni palermitani per un corrispettivo di 34mila euro. Ai Greco, in concorso con Palumbo e Consiglio, viene contestata la partecipazione alla vendita di una partita di hashish dal peso complessivo di oltre 9 chilogrammi. L’inchiesta – eseguita dai militari della Guardia di Finanza – risale al 2022. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Salvatore Cusumano, Salvatore Virgone, Salvatore Pennica, Pietro Maragliano, Maria Lorena Scimone e Riccardo Balatri.  

GLI IMPUTATI 

Giancarlo Ayari, 45 anni, di Villabate; Francesco Cacioppo, 50 anni, di Palermo; Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento; Marco Consiglio, 45 anni, di Lampedusa; Veronica Cusimano, 46 anni, di Palermo; Ignazio D’Alessandro, 30 anni, di Palermo; Salvatore D’Alessandro, 48 anni, di Palermo; Carlo Di Blasi, 44 anni, di Palermo; Emanuele Greco, 26 anni, di Agrigento; Giuseppe Greco, 58 anni, di Agrigento; Antonino Ioppolo, 45 anni, di Palermo; Marco Marsala, 46 anni, di Palermo; Salvatore Orlando, 62 anni, di Palermo; Francesco Paolo Palumbo, 60 anni, di Palermo; Dante Parisi, 59 anni, di Palermo; Rosario Sapia, 52 anni, di Catania; Carmelo Scilio, 51 anni, di Catania; Guido Basile, 68 anni, di Agrigento. 

