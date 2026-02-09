Consorzio di Bonifica, Catanzaro: “Si intervenga subito per garantire serenità e continuità”

Il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, esprime la propria solidarietà ai lavoratori del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, che da quattro mesi non percepiscono lo stipendio. “Parliamo di famiglie che stanno affrontando una situazione difficile e che meritano attenzione, rispetto e risposte concrete. A loro va la mia vicinanza e quella del gruppo parlamentare del PD”, dichiara Catanzaro.

Il capogruppo rivolge inoltre un invito al commissario del Consorzio e agli uffici regionali affinché vengano affrontate e risolte con tempestività le criticità amministrative e gestionali che stanno rallentando l’erogazione delle spettanze. “È fondamentale – prosegue – che si ristabilisca al più presto un quadro di normalità, garantendo ai lavoratori la serenità necessaria per svolgere un servizio essenziale per il territorio e per il sistema agricolo della Sicilia occidentale”.