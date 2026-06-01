Sorpresi a rubare scooter, arrestato 18enne e denunciato 15enne 

La Polizia di Stato ha arrestato un 18enne e denunciato un 15enne per furto aggravato di una moto di grossa cilindrata e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad operare sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, intervenuti a seguito della segnalazione, giunta al numero unico di emergenza, del proprietario del motociclo che al telefono ha riferito di aver subito il furto del mezzo in piazza Tricolore. Gli agenti si sono messi sulle tracce di una moto grazie al dispositivo gps installato sul veicolo. Dopo pochi minuti, sono riusciti ad individuare i due giovani intenti ad armeggiare sulla moto, nascosti tra le auto in sosta, in piazza Machiavelli.

Non appena scoperti, i due ragazzi hanno subito aggredito gli agenti, sferrando un pugno in faccia ad uno dei poliziotti e un calcio al ginocchio all’altro. Nonostante la reazione, gli agenti, con l’ausilio di un’altra pattuglia che nel frattempo è arrivata sul posto, sono riusciti a bloccarli. Nel corso della perquisizione i due sono stati trovati in possesso di alcuni grimaldelli, sequestrati poiché utilizzati proprio per commettere il furto.

Dopo aver acquisito la querela di furto da parte della vittima, il neo maggiorenne, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il complice, 15enne, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i medesimi reati. Informato il Pubblico Ministero di turno, il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.