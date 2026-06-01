Bloccato dopo inseguimento 21enne trovato con quasi due chili di droga: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne palermitano resosi responsabile del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Indagato per resistenza anche un congiunto del giovane.

Nei giorni scorsi, in orario serale, agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, aderendo ad una nota diramata dalla Centrale Operativa bloccava, in via Delle Antille – angolo viale della Regione Siciliana, una persona a bordo di motoveicolo BMW, che poco prima era sfuggito ad un controllo di polizia in via Cordova.

Nel corso dell’intervento e mentre il giovane, corrispondente alla descrizione ricevute via radio, tentava di divincolarsi, sgomitando e scalciando, sopraggiungeva il padre che, in escandescenza, si scagliava contro i poliziotti pretendendo che il proprio figlio fosse lasciato andare.

Entrambi venivano messi in sicurezza e sottoposti a controllo il giovane veniva trovato in possesso di 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish (500 gr.) occultati all’interno degli slip, altre 11 dosi della stessa sostanza venivano trovati nascosti all’interno di un calzino riposto nella tasca del giubbino, assieme a denaro contante pari a 255,00 euro.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane dove, nella sua camera da letto gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un bauletto da moto, 9 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 900 grammi, oltre a svariati pezzi e dosi della stessa sostanza, inoltre veniva rinvenuto un bilancino di precisione, due bisturi in acciaio, un coltello a serramanico, un coltello multiuso e materiale per il confezionamento. Sotto il materasso del letto della stessa stanza, veniva, inoltre, rinvenuto un telefono cellulare e denaro contante pari a 11.915,00 euro.

Il giovane veniva, pertanto, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il padre veniva denunciato per il solo reato di resistenza a P.U..

La droga, pari a un peso complessivo di 1,675 kg, il materiale per il suo confezionamento ed il denaro per un totale di 12.170,00 euro venivano posti in sequestro. Sottoposto a sequestro anche il motoveicolo BMW guidato dal giovane. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria