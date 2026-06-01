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Colto da malore sul monte Cammarata: escursionista salvato dal soccorso alpino e dalla Polizia

L'uomo è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Momenti di apprensione sul Monte Cammarata, in provincia di Agrigento, dove un escursionista di 87 anni, originario di Rovereto, è stato soccorso dopo essere stato colto da un grave malore durante un’escursione organizzata.

L’uomo, affetto da pregresse patologie cardiache, si trovava a quota 1.460 metri insieme ad altri partecipanti quando ha iniziato ad accusare un malessere che non accennava a migliorare, nonostante la sosta e la prima assistenza prestata da un medico presente sul posto.

L’allarme è stato lanciato tramite l’app GeoResQ, il sistema di geolocalizzazione dedicato agli escursionisti, permettendo così di individuare immediatamente la posizione esatta del paziente e attivare la macchina dei soccorsi.

Considerata la zona impervia, è stato necessario l’intervento congiunto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del 4° Reparto Volo della Polizia di Stato. Dall’aeroporto di Boccadifalco è decollato in pochi minuti l’elicottero della Polizia dotato di verricello, con a bordo due tecnici di elisoccorso.

Raggiunta l’area, i soccorritori sono stati calati con il verricello per valutare le condizioni dell’escursionista. Successivamente, con ulteriori manovre, il paziente e il medico presente sono stati recuperati e trasportati in elicottero verso l’ospedale di Agrigento, dove l’uomo è stato affidato ai sanitari per tutte le cure necessarie.

L’operazione conferma ancora una volta l’importanza del coordinamento tra forze specializzate e l’efficacia delle procedure di soccorso in ambiente montano, dove rapidità d’intervento e professionalità possono fare la differenza.

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