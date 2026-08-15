Catania

Sorpreso a cedere droga ad acquirente: arrestato

Il 29enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina,

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne catanese fermato all’atto di consegnare una dose di cocaina ad un acquirente.

L’uomo è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di osservazione in via Oliveto Scammacca. I poliziotti lo hanno visto stazionare fuori dalla sua auto per poi essere avvicinato da un soggetto al quale ha ceduto una dose di stupefacente in cambio di una banconota da 20 euro. A quel punto è scattato l’immediato intervento degli agenti, che hanno bloccato entrambi gli uomini. L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente e segnalato in Prefettura, mentre il pusher è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa poi al veicolo.
L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire e sequestrare 11 involucri di cocaina e 1 dose di crack, occultati in un barattolino di caramelle, all’interno dello sportello della sua autovettura, e la somma di 125 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.​
La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, di rinvenire un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura della droga.
Il 29enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Testa mozzata di animale davanti l’abitazione di una pensionata a Raffadali, indagini 
Apertura

Paga 600 euro per uno scooter che non esiste, truffato impiegato agrigentino 
Apertura

Cade da autocisterna durante manovre di scarico, morto 53enne
Apertura

Scontro tra scooter e auto, morto 39enne 
Agrigento

Rimprovera ragazzini e viene picchiato davanti la fidanzata, 8 minori indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv