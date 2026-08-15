Sorpreso a cedere droga ad acquirente: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne catanese fermato all’atto di consegnare una dose di cocaina ad un acquirente.

L’uomo è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di osservazione in via Oliveto Scammacca. I poliziotti lo hanno visto stazionare fuori dalla sua auto per poi essere avvicinato da un soggetto al quale ha ceduto una dose di stupefacente in cambio di una banconota da 20 euro. A quel punto è scattato l’immediato intervento degli agenti, che hanno bloccato entrambi gli uomini. L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente e segnalato in Prefettura, mentre il pusher è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa poi al veicolo.

L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire e sequestrare 11 involucri di cocaina e 1 dose di crack, occultati in un barattolino di caramelle, all’interno dello sportello della sua autovettura, e la somma di 125 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.​

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, di rinvenire un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura della droga.

Il 29enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.