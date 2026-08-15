Canicattì, proseguono le ricerche di Luigia Narbone: oggi in volo un elicottero dei Carabinieri

Proseguono senza sosta a Canicattì le ricerche della donna di 69 anni, Luigia Narbone, che si è allontanata dalla propria abitazione senza portare con sé il telefono cellulare e che, da allora, non ha fatto più rientro a casa. La scomparsa ha fatto scattare il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, attivato dalla Prefettura, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle squadre impegnate nelle attività di ricerca.

“Continuano a pervenire alcune segnalazioni, al momento non ancora tutte verificate, relative a possibili avvistamenti della signora in diversi punti della città”, dichiara il capitano Davide Di Campli, comandante della compagnia Carabinieri di Canicattì. La donna sarebbe stata ripresa dalle telecamere della città mentre percorreva la via Carlo Alberto; immagini che vengono ora analizzate per ricostruire i suoi spostamenti e individuare eventuali altri punti in cui potrebbe essere stata ripresa.

Nella giornata di oggi le ricerche si concentreranno anche nelle aree rurali in contrada Montagna e Gulfi del territorio di Canicattì. In volo ci sarà l’elicottero dei Carabinieri proveniente da Palermo, che sorvolerà le zone di campagna con l’obiettivo di individuare eventuali tracce o elementi utili a ritrovare la 69enne. La donna era vestita con maglia bianca a fiori, pantalone nero, scarpe nere chiuse, borsa bianca. Chiunque abbia notizie può contattare le forze dell’ordine.

“Invitiamo chiunque dovesse riconoscerla o incontrarla a prestare particolare attenzione ed a fermarsi con lei e ad avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine”, è l’appello lanciato dal comandante dei Carabinieri di Canicattì.