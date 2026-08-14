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Cade da autocisterna durante manovre di scarico, morto 53enne

La vittima è Giuseppe Biundo di Gela

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un autotrasportatore di Gela, il cinquantatreenne Giuseppe Biundo, ha perso la vita cadendo da un’autocisterna, nella zona industriale siracusana, tra Priolo e Augusta. Era arrivato nell’area di un’azienda di smaltimento reflui, dopo aver effettuato un carico in Calabria, a Lamezia Terme. Biundo sarebbe caduto mentre si trovava in cima all’autocisterna, probabilmente durante manovre di scarico.  Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro del corpo e dell’autocisterna. Sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire con certezza le cause della morte e a chiarire se all’origine della caduta vi sia stato un malore.

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