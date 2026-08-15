Etna, diminuzione attività esplosiva riaperto il settore C1 dell’aeroporto

E’ “in diminuzione l’attività esplosiva” sull’Etna che provoca una “debole emissione di cenere vulcanica” che ricade nell’area sommitale, ma “non produce alcuna nube eruttiva”. E’ quanto si legge in un nuovo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania, che è sceso da rosso ad arancione. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di ‘energia interna’ dell’Etna, è precipitato da valori alti a normali, segno di una fase di una ‘tregua’ o dell’avvio alla fine dell’ultima fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa.

“In seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1.L’attuale contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14:00 di oggi, 15 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, si legge in una nota Sac.