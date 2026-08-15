Testa mozzata di animale davanti l’abitazione di una pensionata a Raffadali, indagini 

La testa mozzata di un animale è stata rinvenuta negli scorsi giorni davanti l’abitazione di una pensionata ottantenne a Raffadali. A fare la scoperta dell’inquietante “messaggio” è stata l’anziana che si è rivolta immediatamente ai carabinieri denunciando l’accaduto. Gli investigatori hanno avviato le indagini nel tentativo di chiarire i contorni della vicenda che sembra avere tutte le caratteristiche di una intimidazione. L’ipotesi di una bravata, infatti, sembra essere la meno plausibile. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di minacce.