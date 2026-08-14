Aica, ridotta la fornitura idrica nei Comuni serviti dall’acquedotto Favara di Burgio

AICA informa che nel primo pomeriggio di ieri a seguito delle improvvise e violente precipitazioni meteoriche abbattutesi sul territorio comunale di Sciacca, si è verificato un guasto elettrico che ha determinato l’arresto della funzionalità dell’intero campo pozzi Grattavole. L’impianto è costituito da quattro pozzi di emungimento con una capacità complessiva di circa 180 litri al secondo: di questa risorsa, circa 110 litri al secondo vengono immessi nell’acquedotto Favara di Burgio, gestito da Siciliacque, che alimenta i Comuni della fascia costiera della provincia di Agrigento.

A seguito del guasto, si è determinato un deficit idrico sull’acquedotto Favara di Burgio, con conseguente riduzione della fornitura nei Comuni serviti. Considerato il particolare periodo estivo, coincidente con il massimo consumo nelle località balneari, le riduzioni sono state disposte salvaguardando l’alimentazione dei serbatoi comunali destinati alle zone balneari.

I Comuni maggiormente interessati risultano Sciacca, Ribera nella zona centro, per le aree servite dal serbatoio Scirinda, Porto Empedocle nella zona centro, per le aree servite dai serbatoi Crasto e San Calogero, e Agrigento nella zona centro, per le aree servite dai serbatoi Forche, Rupe, Giardini, Viale, Itria e Cozzo Mosè. Una riduzione di minore entità interesserà anche il Comune di Calamonaci.

La situazione potrà comportare limitazioni e/o slittamenti della turnazione idrica prevista nei territori interessati, con conseguenti disservizi per l’utenza. AICA comunica che già da ieri tecnici e operatori sono impegnati nelle attività di ripristino della piena funzionalità del campo pozzi Grattavole. Nella tarda serata di ieri, infatti, i pozzi Grattavole 2 e Grattavole 3 sono stati rimessi in esercizio, consentendo il recupero di circa 80 litri al secondo di risorsa idrica. Sono tuttora in corso le verifiche e gli interventi necessari sulle componenti elettriche dei pozzi Grattavole 1 e Grattavole 4. I tecnici di AICA stanno lavorando per garantire quanto prima il ripristino della normale fornitura nei Comuni interessati.