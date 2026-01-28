Catania

“Switch off”, smantellata organizzazione che gestiva streaming illegale 

Un sodalizio criminale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Operazione della Polizia di Stato contro il cybercrime. Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva Perquisizioni e sequestri in Italia ed all’estero Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime in particolare la pirateria audiovisiva.

Perquisizioni e sequestri, eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle ore 10.30 presso la Procura Distrettuale di Catania

