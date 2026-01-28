“Switch off”, smantellata organizzazione che gestiva streaming illegale
Un sodalizio criminale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese
Operazione della Polizia di Stato contro il cybercrime. Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva Perquisizioni e sequestri in Italia ed all’estero Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime in particolare la pirateria audiovisiva.
Perquisizioni e sequestri, eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle ore 10.30 presso la Procura Distrettuale di Catania