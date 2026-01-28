Tentato furto al supermercato Lidl, ladri messi in fuga dall’allarme 

Tentano un furto al supermercato Lidl ma il sistema di allarme si attiva e li mette in fuga. È successo lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno provato a scassinare la porta d’ingresso dell’attività commerciale non facendo però i conti con l’allarme.

Quando il sistema è entrato in azione i ladri hanno capito che non ci sarebbe stato tempo per mettere a segno il colpo. I banditi sono così fuggiti a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno rilevato i segni dello scasso e repertato elementi utili alle indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti nella zona.