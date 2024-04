Tenta di disfarsi della droga cedendola ad una donna: arrestato pregiudicato

Gli agenti delle Volanti, nel transitare per via Colomba, hanno notato un pregiudicato catanese di 28 anni, già loro noto, che si trovava sul marciapiede della predetta via.

Alla vista della Volante, il soggetto si è avvicinato rapidamente a un portone tentando di disfarsi, cedendolo ad una donna, di un involucro che lo stesso teneva in mano. Quest’ultima, quindi, è stata immediatamente bloccata e identificata: all’interno dell’involucro recuperato era stata nascosta della sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo crack. Anche l’uomo è stato poi sottoposto a controllo, nel corso del quale sono stati rinvenuti 70 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Persino durante il controllo l’uomo ha tentato di disfarsi di un ulteriore involucro, ma gli agenti lo hanno recuperato, scoprendo che conteneva sostanza stupefacente, verosimilmente crack e marijuana, suddivisa in 11 bustine in cellophane.

Tutta la droga rinvenuta e il denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.