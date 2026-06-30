Trasportavano e vendevano tonno senza autorizzazioni: sanzioni e sequestri

Circa 14 tonnellate di tonno rosso sequestrate, ottanta illeciti amministrativi contestati, venti attrezzi da pesca irregolari o illecitamente detenuti sottoposti a sequestro e sanzioni per circa 160.000 euro. È il bilancio dell’operazione ‘Ghost Landing’ della guardia costiera coordinata dalla Direzione marittima di Catania e condotta dai Comandi compartimentali della Sicilia orientale per contrastare le attività illecite nella filiera della pesca.

L’attività, svolta nel mese di giugno con controlli mirati in mare e sul territorio, ha visto l’impiego di team di ispettori pesca della guardia costiera. Nel corso dei controlli sono state accertate irregolarità nella pesca, nel trasporto e nella commercializzazione del tonno rosso, specie sottoposta a specifici limiti e autorizzazioni. In particolare, sono state rilevate l’assenza delle previste autorizzazioni ministeriali, la mancanza del sigillo di garanzia e carenze nella documentazione necessaria a certificare tracciabilità e legale provenienza del prodotto. A carico dei comandanti di alcuni pescherecci sono state inoltre contestate sanzioni accessorie relative alla licenza di pesca e al titolo professionale, poiché le violazioni accertate rientrano tra le infrazioni gravi previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca. Il prodotto sequestrato è stato sottoposto ad accertamenti sanitari da parte dei medici veterinari delle competenti Aziende sanitarie provinciali. La parte giudicata idonea al consumo umano è stata destinata ad associazioni caritatevoli e di beneficenza, mentre per il prodotto non idoneo sono state avviate le procedure di smaltimento. Il tonno rosso può essere pescato esclusivamente da unità autorizzate e nei limiti delle quote assegnate.