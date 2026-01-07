Tregua sull’Etna, fronti lavici e tremore rallentano

L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia comunica che da rilievi di terreno svolti da personale Ingv tra le 18 e le 21 di ieri, si osserva che la porzione del campo lavico compresa tra Rocca Musarra e Rocca Capra non e’ piu’ alimentata e i fronti lavici sono fermi e in raffreddamento.

Dal punto di vista sismico il tremore vulcanico si e’ riportato sui valori medi. La localizzazione della sorgente del tremore risulta in corrispondenza del cratere Voragine a una quota di circa 1800 metri. Allo stato attuale, le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative.