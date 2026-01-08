Ha coltivato una serra di marijuana in un appartamento, arrestato 30enne

Aveva realizzato una serra indoor per la coltivazione di marijuana in un appartamento del centro storico di Caltanissetta ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Si tratta di un 30enne, individuato grazie ad una segnalazione anonima giunta alla questura nissena tramite l’applicazione Youpol. La vicenda risale all’1 gennaio ma è stata resa nota soltanto oggi dalla polizia.

Nell’appartamento i poliziotti hanno trovato una serra con tanto di grow box (un armadio con pareti in tela per ricreare le giuste condizioni climatiche per la crescita delle piante), un sistema di areazione e un impianto di illuminazione. Scoperte anche diverse piante di marijuana dal peso di circa 500 grammi, 600 grammi di infiorescenze di marijuana in essiccazione, un panetto di hashish di 90 grammi pronto per lo spaccio, confezioni di semi, diversi flaconi di fertilizzanti e un bilancino di precisione.

Sequestrato complessivamente oltre un chilo di droga. Il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.