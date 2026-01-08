Caltanissetta

Ha coltivato una serra di marijuana in un appartamento, arrestato 30enne

Complessivamente la Polizia di Caltanissetta ha sequestrato oltre un chilo di droga.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Aveva realizzato una serra indoor per la coltivazione di marijuana in un appartamento del centro storico di Caltanissetta ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Si tratta di un 30enne, individuato grazie ad una segnalazione anonima giunta alla questura nissena tramite l’applicazione Youpol. La vicenda risale all’1 gennaio ma è stata resa nota soltanto oggi dalla polizia.

Nell’appartamento i poliziotti hanno trovato una serra con tanto di grow box (un armadio con pareti in tela per ricreare le giuste condizioni climatiche per la crescita delle piante), un sistema di areazione e un impianto di illuminazione. Scoperte anche diverse piante di marijuana dal peso di circa 500 grammi, 600 grammi di infiorescenze di marijuana in essiccazione, un panetto di hashish di 90 grammi pronto per lo spaccio, confezioni di semi, diversi flaconi di fertilizzanti e un bilancino di precisione.

Sequestrato complessivamente oltre un chilo di droga. Il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Augusta

Serata danzante senza autorizzazioni, sospesa dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza
Apertura

Canicattì, 40enne ferito da un colpo di pistola: al via indagini
dalla Regione

Legge anti-crack, completata la rete regionale. Schifani: “Risposte concrete alle famiglie”
di Gioacchino Schicchi

Ecua, Mangiacavallo rompe il silenzio: “Rinviare l’insediamento? Danno per l’università”
Apertura

Parto in un’abitazione, intervento esemplare degli operatori del 118
Caltanissetta

Ha coltivato una serra di marijuana in un appartamento, arrestato 30enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv