Parto in un’abitazione, intervento esemplare degli operatori del 118

Nella notte appena trascorsa si è svolto un delicato e straordinario intervento di soccorso per un parto avvenuto all’interno di un’abitazione privata. Su attivazione della Centrale Operativa 118 di Messina, diretta dal dottor Domenico Runci, sono intervenuti gli equipaggi di Capo d’Orlando, con gli autisti soccorritori Alessandro Lenzo e Tindara Saggio, affiancati in supporto dalla Delta 26 di Brolo, con gli autisti soccorritori Antonella Ricciardello e Miragliotta Michelangelo.

Determinante il ruolo del medico Scaffidi Chiarello Calogera, che ha prestato le cure necessarie alla madre e alla neonata, garantendo un’assistenza tempestiva e altamente professionale in un contesto particolarmente delicato.

Terminate le operazioni di emergenza, mamma e bimba sono state trasferite all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove sono state affidate al personale sanitario per i controlli post-parto. Entrambe risultano in buone condizioni. Il presidente della SEUS, Riccardo Castro, ha espresso il proprio plauso agli equipaggi intervenuti, sottolineando la professionalità, la prontezza operativa e l’elevato senso del dovere dimostrati. Ha inoltre rivolto un caloroso benvenuto alla piccola Marta e i più sinceri auguri ai genitori.

Un intervento che conferma, ancora una volta, il valore umano e professionale del sistema di emergenza-urgenza, sempre pronto a garantire assistenza, sicurezza e speranza anche nelle situazioni più imprevedibili.