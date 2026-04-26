Casteltermini

Casteltermini, hanno salvato una persona in difficoltà: l’intervento di due Carabinieri

Il plauso del sindaco di San Biagio Platani Salvatore Di Bennardo

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Durante un servizio a Casteltermini, il Carabiniere Scelto Marco Spina, di San Biagio Platani, mentre era in servizio a Casteltermini, si è reso protagonista di un intervento decisivo: insieme al Maresciallo Carmine Raffaele Talarico, è riuscito a salvare una persona in difficoltà, dimostrando prontezza, sangue freddo e straordinaria umanità.

“Un gesto di grande coraggio e senso del dovere che merita di essere raccontato e condiviso. Un’azione che va oltre il semplice compimento del proprio lavoro, è la testimonianza concreta di cosa significhi indossare una divisa con onore, mettendo al primo posto la vita e la sicurezza degli altri”, scrive il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo. “A Marco e al Maresciallo va il nostro più sincero ringraziamento e l’orgoglio di un’intera comunità.Esempi come questi ci ricordano ogni giorno il valore autentico del servizio e del sacrificio. Grazie per quello che fate, sempre”, conclude il sindaco.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Favara si ferma per Gabriele Vaccaro, domani attese migliaia di persone ai funerali 
Agrigento

Scontro auto – furgone alla “Crocca”: un ferito
Agrigento

Incidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedale 
Apertura

Svaligiata casa di pensionato, rubati oltre 5 mila euro e gioielli 
Apertura

Tre mesi ai domiciliari ma la marijuana che coltivava era legale, risarcito agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv