Cattolica Eraclea, ladri svaligiano casa di campagna di 46enne 

Ladri in azione in contrada Collerondo a Cattolica Eraclea. Ignoti sono riusciti ad entrare nella casa di campagna di proprietà di un 46enne del posto e portare via attrezzi da lavoro quali una motozappa e tre motoseghe. Il danno non è stato ancora quantificato.

A fare la scoperta è stato l’uomo a cui non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri della locale stazione e denunciare il furto.

Soltanto pochi giorni fa, sempre nella stessa zona, i ladri avevano fatto “visita” all’abitazione di un pensionato portando via diversi elettrodomestici. Non è escluso che in entrambi gli episodi possa esserci la stessa mano. Indagano i carabinieri.