Eraclea Minoa, tombaroli in azione nel sito archeologico dell’anfiteatro

Sono almeno quindici gli scavi abusivi realizzati da alcuni tombaroli nel sito archeologico di Eraclea Minoa, nei pressi dell’anfiteatro. Si tratta di piccole buche di circa dieci centimetri di profondità. I malviventi, a caccia di reperti storici e di valore, sono entrati in azione nelle ore notturne approfittando della scarsa illuminazione e della mancanza di telecamere.

Il sito, infatti, risulta essere tra i più vulnerabili in provincia. Non è chiaro se i tombaroli siano riusciti a portare via qualcosa. A fare la scoperta è stato uno degli impiegati. Al via le indagini dei carabinieri per cercare di fare luce su quanto accaduto.