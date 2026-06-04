Uccise muratore per dei lavori fatti male, 9 anni e 5 mesi a Giovanni Ferrera

Nove anni e cinque mesi di reclusione per avere ucciso con una coltellata un muratore per dei lavori fatti male in casa della cugina. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di assise di appello di Palermo nei confronti di Giovanni Ferrera, 67 anni, pensionato di Cattolica Eraclea, accusato dell’omicidio di Carmelo Contarini, operaio di 52 anni, ucciso il 27 dicembre 2022 nelle strade del paese.

La Corte di assise di appello, dunque, ha ridotto la condanna di primo grado che era stata disposta ad Agrigento (14 anni e 2 mesi) alla luce dell’accoglimento del rito abbreviato condizionato. I legali della difesa, gli avvocati Guglielmo Gulotta e Valeria Martorana, avevano prodotto anche una consulenza a firma del generale Luciano Garofano.

Secondo quanto ricostruito, il pensionato avrebbe chiesto conto al muratore di alcuni lavori effettuati a casa della cugina. Poi la lite con una sola, micidiale coltellata. Ferrera, subito dopo l’omicidio, si è presentato nella locale caserma dei carabinieri e ha consegnato l’arma del delitto senza però fornire alcuna spiegazione. I familiari della vittima che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Giovanna Morello e Paolo Grillo.