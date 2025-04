Cianciana, al via i lavori dell’ufficio postale

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cianciana da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito in Piazza Alessio di Giovanni. La struttura sarà disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e sarà dotata di ATM Postamat.

La sede di via Giuseppe Mazzini infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Cianciana avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via Mazzini i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. Presto operative, inoltre, due colonnine dotate complessivamente di quattro punti di ricarica per auto elettriche installate negli spazi antistanti la sede.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di Cianciana tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.