Cianciana, la chiesa del Purgatorio riapre dopo 20 anni 

Riapre al pubblico, dopo oltre venti anni, la chiesa del Purgatorio di Cianciana. La cerimonia, a conclusione dei lavori di restauro, si svolgerà venerdì 20 dicembre 2024 e sarà presenziata dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento Mons. Giuseppe Cumbo. Alle ore 18:30 è prevista la novena in Chiesa madre per poi spostarsi in corteo al Purgatorio con l’ingresso solenne, la messa e gli interventi delle autorità presenti.