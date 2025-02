A Comitini un corso per il riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili

Un corso per il riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili siciliane si è svolto a Palazzo Bellacera di Comitini con il patrocinio del Comune retto dal sindaco Luigi Nigrelli. In particolare, il corso si è snodato in due giornate molto intense con una escursione guidata nei territori al confine tra i comuni di Comitini e Aragona. Il corso organizzato da Fabio Parla, appassionato naturalista, ha visto la partecipazione di diversi partecipanti guidati del professor Alfonso La Rosa noto botanico siciliano che ha illustrato ai partecipanti le principali erbe commestibili siciliane. Il corso oltre a voler valorizzare il territorio che insiste tra i comuni di Comitini e Aragona, ricco di tantissime piante commestibili e che spesso non vengono utilizzate, ha avuto inoltre lo scopo di mantenere vivo la conoscenza delle tante erbe alimurgiche. L’obiettivo primario del Prof. Alfonso La Rosa è di tramandare alle nuove generazioni i principi botanici basilari utili per riconoscere le erbe commestibili in modo che ne possa rimanere viva la conoscenza che purtroppo si è andata sempre più perdendo. L’organizzatore Fabio Parla attraverso questa attività lancia un appello affinché le persone possano sempre meno utilizzare diserbanti chimici che distruggono e indeboliscono la tanta flora spontanea presente nel territorio.

“Un plauso va al sindaco del comune di Comitini Luigi Nigrelli – dicono gli organizzatori – che ha saputo cogliere con entusiasmo l’iniziativa a lui proposta ed accogliere tutti i partecipanti nella splendida cornice del piccolo borgo agrigentino”.