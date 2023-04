Comitini, a lavoro per riaprire la villa comunale “Garibaldi”

Non perde tempo il dinamico sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, nell’accelerare con le promesse fatte in campagna elettorale. Con delibera di Giunta del 21 aprile scorso è stato in indirizzo al Dirigente del settore tecnico di avviare le procedure per il recupero della villa “Garibaldi”, villa storica di Comitini, interdetta all’uso pubblico da circa 20 anni.

Per la realizzazione dell’intervento si utilizzerà un cospicuo contributo concessoci dal Ministero dell’Interno di 83.790, 52 euro. I lavori inizieranno il prossimo 15 maggio.

“I miei predecessori ci hanno provato, ma per vari motivi non sono mai riusciti ad ottenere il finanziamento ad hoc – dice Nigrelli – In appena 10 mesi di amministrazione, grazie al super lavoro di squadra con dirigenti e dipendenti comunali si è riusciti in quella che sembrava una vera e propria impresa. Questa villa è importante per tante cose, ma soprattutto perché i comitinesi avevano un posto dove trascorrere il tempo libero a contatto con la natura. Una volta riaperta diventerà sicuro punto di incontro e valvola di sfogo dei più piccoli”.