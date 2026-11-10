Comitini, il sindaco Nigrelli incontra il cardinale Reina e il vicepresidente della Camera Mulè

Giornata di incontri istituzionali ieri a Roma per il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli. Si tratta di incontri già programmati da tempo in preparazione di due manifestazioni che si svolgeranno il prossimo anno. “Nel 2027 celebreremo i 400 anni dalla fondazione della nostra cittadina, poi il prossimo primo maggio Comitini – dice il sindaco Luigi Nigrelli – ospiterà il Giovaninfesta, la manifestazione organizzata dalla Diocesi che raduna in un paese tutto i giovani della provincia di Agrigento”. In mattinata Nigrelli ha incontrato il cardinale Baldo Reina nella sede del Vicariato Romano, accanto la Basilica di San Giovanni in Laterano.

Nel Palazzo Montecitorio ha invece incontrato il vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè. “Sono state pianificate – dice Nigrelli – delle iniziative molto importanti, saremo ai nostri giovani l’opportunità di confrontarsi con delle straordinarie testimonianze e di conoscere i pilastri fondamentali della nostra democrazia fissati nella Costituzione”. Il 4 febbraio un gruppo di ragazzi di Comitini sarà ospite della Camera per una visita ad uno dei due rami del Parlamento Italiano. Nel corso degli incontri si è sottolineata l’importanza di Comitini come Città Tricolore più piccola d’Italia. “Avremo presto la possibilità – conclude Nigrelli – di una importante visita al Quirinale”. Il sindaco era accompagnato dal giornalista Alfonso Bugea. Nuovi incontri istituzionali sono previsti nelle prossime settimane.